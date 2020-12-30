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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد المنتجين: انتشار الأمراض بين الدواجن بسبب مزارع الكتل السكنية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:49 م
الدواجن
الدواجن
عبدالناصرمحمد
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قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سوء التهوية وانتشار الأمراض الشتوية مثل إنفلونزا الطيور والنيوكاسيل ومرض "أي. بي" أدت إلى ارتفاع نفوق الدواجن في المزارع بمنطقة الوادي والدلتا، والمتاخمة للمناطق السكنية نتيجة نقص الأمان الحيوى وتزاحم المزارع، بينما الأمراض أقل في مزارع الظهير الصحراوي نتيجة زيادة الأمان الحيوي وتباعد المزارع.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المزارع الصغيرة التي تنتشر بها الأمراض في الدلتا تمثل 70% من مزارع الدواجن، والكتل السكنية قد قضت على هذه المزارع، والتي صدر قرار وزير الزراعة عام 2006 بتحويلها إلى أنشطة أخرى بعد زحف الكتل السكنية عليها، مؤكدًا أهمية دراسة أنشطة أخرى لمزارع الدواجن ونقلها إلى الظهير الصحراوي بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنه رغم انتشار الأمراض انخفضت أسعار الدواجن نتيجة تراجع القوة الشرائية، وبيع الدواجن المجمدة المستوردة، وصلاحيتها شهر وسعرها 30 جنيهًا للكيلو.

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