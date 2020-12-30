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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المصوغات الذهبية بالتجمع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:28 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية وأموال بأسلوب «التسلق»، بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، من أحد الأشخاص، باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات، وهاتفي محمول، وخزينة بداخلها مبالغ مالية من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم، له معلومات جنائية، وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، واعترف بتحصله عليه من عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وأن المسروقات لدى عميلته ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة.

تم ضبطها وأقرت بقيامها بالتصرف بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها، وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها في تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يُعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.

وأقر المتهم الثاني بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب «التسلق»، واعترف بارتكاب حادثتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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