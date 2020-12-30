البنك المركزي: تدشين مركز استجابة لطوارئ الحاسب الآلي

كشف البنك المركزي، أنه يجري العمل على الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، من أجل تقديم العديد من الخدمات المرتبطة بالاستجابة والرصد الاستباقي والتحليل لحوادث أمن المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.ويأتي ذلك في ظل قيام البنك المركزي بإعداد استراتيجية في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، في إطار الحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وإطلاق العنان للابتكار؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا.وحددت الاستراتيجية عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها، والتي من أهمها تأسيس صندوق دعم الابتكارات، وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية، وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، كما تم إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية التي تمثل البوابة الإلكترونية لمركز التكنولوجيا المالية.