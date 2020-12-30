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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: 22 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:27 م
جريدة الدستور
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء، بلغت 22 ألفا و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16الفا و100ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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