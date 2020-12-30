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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو واكد خائن لبلاده في «Wonder Woman 1984»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:27 م
عمرو واكد
عمرو واكد
محمد مجدي
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يعرض في دور العرض السينمائي هذه الفترة الفيلم الأمريكي "Wonder Woman 1984"، والذي تلعب بطولته الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، وأحرز العمل إيرادات ليست بالكبيرة خلال عرضه هذه الفترة.

ويقدم الممثل الهارب عمرو واكد، شخصية أمير مصري يدعى سعيد بن أبيدوس يقوم بخيانة شعبه ويقطع عنهم الماء ويقوم بتجويعهم بطريقة تجعل شعبه ينتفض حوله، ويبني أسوار عالية حول قصره ليتلافى غضبهم.

والفيلم يشارك في بطولته كريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيوني House of Cards، وداني هوستون، وسيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

جدير بالذكر أن جال جادوت وجدت دعمًا كبيرًا من يهود أمريكا باعتبارها رمزًا إسرائيليا، وهو ما جعلها تظهر في أكثر من عمل كبير في السينما الأمريكية كان أبرزها "Furious6 وKnight & Day وDate Night وBatman v Superman: Dawn of Justice" وغيرهما.

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