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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسامة ويليام يشارك في «هابي نيو يير بالعربي»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:27 م
أسامة ويليام
أسامة ويليام
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب أسامة ويليام، في العرض المسرحي الجديد "هابي نيو يير بالعربي" المقرر عرضه غدا الجمعة، تزامنا مع احتفالات العام الجديد المقبل، على مسرح "كايرو شو" في منطقة التجمع الخامس.

وقال "أسامة" في تصريحات صحفية أنه سعيد بالمشاركة في العمل خاصة، وأنه يعتبر أول عمل مسرحي يشارك فيه ويتمنى أن ينال دوره إعجاب الجمهور، مؤكدا أن خشبة المسرح لها رهبة مختلفة عن العمل في الدراما والسينما.

ويشارك في عرض "هابي نيو يير بالعربي" مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي وشيماء سيف وآخرون، ويأتي عرض "هابي نيو يير بالعربي" ضمن فعاليات Carnival Cairo Show لسهرة رأس السنة 2021، الذي يضم مفاجآت مع نجوم الغناء في مصر على مسرح Cairo Show.

يشار إلى أن أسامة ويليم يشارك في مسلسل "جمال الحريم" الذي يعرض حاليا وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، حيث تتورط مذيعة سريعًا في عالم غير مألوف أثناء محاولتها مساعدة صديقه لها تعاني من المس، لتجد نفسها في عالم الجن والأشباح، وما يتخلله من دجل وشعوذة.

مسلسل "جمال الحريم"يشارك فى بطولته مجموعة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حمدي ندا، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، مساعد مخرج محمد شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

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