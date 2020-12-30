الصحة: استمرار المبادرات الرئاسية بالتزامن مع الموجة الثانية لكورونا

أكد الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، استمرار كل المبادرات الرئاسية بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم التشديد على جميع نقاط المسح بالجمهورية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المترديين من الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف لـ"الدستور" أنه يتم متابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بنقاط مسح المبادرات الرئاسية، من خلال حملات التفتيش والمتابعة التي يتم إطلاقها بشكل مستمر لمتابعة العمل بنقاط المسح ومنع التكدس والتزاحم وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت مسارات وممرات آمنة بكل المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس وبينهم المترددون من أصحاب الأمراض المزمنة.