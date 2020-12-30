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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيلي يتابع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في 3 مدارس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:26 م
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
محمد مهدي
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تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، سير منظومة العمل بمدارس الخارجة الثانوية بنين، والشهيد سمير محمد إسماعيل، والبستان للتعليم الأساسي.

واطمئن النيلي على سير العمل بالامتحانات للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب لحماية الجميع.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بانضباط منظومة العمل وظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف، موجها خالص الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وجميع أعضاء هيئة التدريس لما لمسه من انضباط سير منظومة العمل والحرص الشديد على مصلحة وسلامة أبنائنا الطلاب تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بفتح أبواب حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة أمام الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على أن اليوم الأربعاء، شهدت حديقة 30 يونيو بالخارجة زيارة مدرستي الشهيد سمير محمد إسماعيل الإعدادية والبستان للتعليم الأساسي في رحلة ثقافية علمية.

مشيرا إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب وجولة تفقدية للتعرف على الحديقة وماتحتويه

حيث أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بالحديقة وما شهدته من تطوير ورفع كفاءة وكمتنفس طبيعى يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي.
وخلال الرحلة حرصت إدارة الحديقة على تنفيذ جولة تفقدية للطلاب بالطفطف وسط أجواء من السعادة.




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