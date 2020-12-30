68 وفاة و1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل ألف و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 472 ألفًا و532 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الأربعاء- أن 518 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 439 ألفًا و509 متعافين، في حين توفي 68 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و230 وفاة.وأشارت إلى أن نحو 90.7% من حالات الإصابة تعد خفيفة وغير مصحوبة بأعراض و5.7% من الإصابات خطيرة و3.1% حادة، موضحة أن مدينة كويزون سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها بنجويت ثم مدينة ماكاتي وبولاكان ولاجونا.