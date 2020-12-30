إندونيسيا تسجل 8002 إصابة جديدة و241 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 8002 إصابة جديدة و241 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة - وفقًا لصحيفة (ذا جاكرتا بوست) المحلية في نسختها الإلكترونية اليوم الأربعاء - أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 735 ألفًا و124 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21 ألفًا و944 وفاة.وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 603 آلاف و741 شخصًا، واستمرت جاكرتا في تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد، حيث سجلت 2053 إصابة، لترتفع حصيلة الإصابات بالعاصمة حتى الآن إلى 181 ألفًا و713 إصابة.يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.