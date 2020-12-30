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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في «ذكرى يناير الثالثة» لـ 27 يناير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:24 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى أحداث العنف التي نتج عنها مقتل الناشط السياسي سيد وزة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «ذكرى يناير الثالثة» إلى جلسة 27 يناير للإطلاع.

يذكر أن المحكمة قضت منذ قليل، بمعاقبة 6 متهمين آخرين في القضية بالسجن سنة مع الشغل.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.

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