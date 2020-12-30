حبس عاطل ضُبط حوزته كمية من «الهيروين» بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث المخدرات، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج المواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة اللبان.وجرى عمل كمين وألقي القبض على المذكور، وبتفتيشه عثر على كمية من لفافات لمخدر الهيروين مختلفة الأشكال والأحجام ومبلغ مالي، وهاتفان محمول، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.