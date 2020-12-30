إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل

ألغيت زيارة مايك بنس وزير الخارجية الأمريكي، التي كانت مقررة إلى إسرائيل، في النصف الأول من شهر يناير المقبل، بشكل مفاجيء، دون الإعلان عن أسباب لذلك.وجاء إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي رغم الاستعدادات الفعلية التي رتبتها الحكومة والشرطة في إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكان مقرر إجراء زيارة بنس قبل نحو أسبوع من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وتحديدًا في الفترة ما بين 10 و13 يناير المقبل، على أن تكون زيارة الوداع بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتل أبيب، بينما لم تعلق الأخيرة أو واشنطن على ذلك الإلغاء.ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل.