مقتل طيار في سلاح الجو الأفغاني برصاص مسلحين مجهولين

قُتل طيار في سلاح الجو الأفغاني برصاص مسلحين مجهولين في مدينة قندهار جنوبي البلاد.وقال المسؤولون - حسبما ذكرت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية - إنه تم فتح التحقيقات في الحادث الذي وقع اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل الطيار، قائلين إنه لم يتسنِ بعد معرفة الدافع وراء ارتكابه.ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.