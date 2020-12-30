مقتل طيار في سلاح الجو الأفغاني برصاص مسلحين مجهولين
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:19 م
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قُتل طيار في سلاح الجو الأفغاني برصاص مسلحين مجهولين في مدينة قندهار جنوبي البلاد.
وقال المسؤولون - حسبما ذكرت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية - إنه تم فتح التحقيقات في الحادث الذي وقع اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل الطيار، قائلين إنه لم يتسنِ بعد معرفة الدافع وراء ارتكابه.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وقال المسؤولون - حسبما ذكرت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية - إنه تم فتح التحقيقات في الحادث الذي وقع اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل الطيار، قائلين إنه لم يتسنِ بعد معرفة الدافع وراء ارتكابه.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.