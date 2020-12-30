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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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4 ملايين جنيه تبرع من جامعة فاروس لمستشفى الحضرة الجامعي بالإسكندرية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:17 م
مستشفى الحضرة الجامعي
مستشفى الحضرة الجامعي بالإسكندرية
هبه عويضه
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وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، على قبول التبرع المقدم من جامعة فاروس لمستشفى الحضرة الجامعي بقيمة 4 ملايين و110 ألف جنيه مصري.

كما وافق على اقتراح كلية التربية للطفولة المبكرة بتخصيص عدد 100 منحة دراسية لطلاب الدراسات العليا بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعة المعتمدة، بالإضافة إلى الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بكلية الزراعة للتعاون في مجالات دراسات الحصر التصنيف للأراضي.

كما وافق المجلس على ترقية 22 عضو هيئة تدريس، 15 إلى وظيفة أستاذ، 7 إلى وظيفة أستاذ مساعد، ومنح 70 درجة دكتوراه، 111 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.

وهنأ المجلس الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية طب الأسنان، كما كرم المجلس العمداء الذين انتهت فترة عمادتهم وهم الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد انور، عميد كلية التربية، والدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة سابا باشا، مقدما لهم خالص الشكر والتقدير على الجهود التي قدموها خلال فترة عمداتهم للنهوض بكلياتهم.

كما وافق المجلس على تحديث قائمة ISI،JCR) Web Of Knowledge) وهي قائمة (SCIE and SSCI) 2018 (JCR) ISI، والتي تحتوي على 12534 مجلة موزعة علي 236 تخصص، لتكون قائمة (SCIE and SSCI) 2019 (JCR) ISI التي تم إصدارها حديثا، والتي تحتوي على 12856 مجلة موزعة 236 تخصص، بزيادة عددها 322 وذلك لمصلحة الباحثين بجامعة الإسكندرية ليتم بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2021.

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