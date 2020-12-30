روسيا: وضع كورونا ما زال متوترًا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن الوضع مع جائحة كورونا المستجد في بلاده بأنه لا يزال متوترًا، مشيرًا إلى انخفاض في عدد المرضى المصابين بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي.وأضاف موراشكو- في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "اليوم لا يزال الوضع متوترًا بشكل عام، فقد سجلنا الأسبوع الماضي انخفاضًا في عدد الأشخاص المصابين بأمراض نشطة بحوالي 4%".وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 26 ألفًا و513 إصابة جديدة و599 وفاة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و131 ألفًا و550 إصابة، وإجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 56 ألفًا و426 حالة وفاة.