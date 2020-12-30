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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حصاد العام لمديرية الإسكان في الأقصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:17 م
الأقصر
الأقصر
هدى الأمير
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أعلنت مديرية الإسكان بالأقصر، أن عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الأعمال التي تصب في مصلحة المواطن من دعم المراكز ببنية تحتية، وإنشاء عمارات لمحدودي الدخل، بجانب تطوير المراكز التكنولوجية للتخفيف عليهم في مصالحات مخالفات البناء.

ومن أهم الأعمال خلال 2020:
1ـ الانتهاء من إنشاء 78 عمارة سكنية إسكان اجتماعي بالمدامود مركز الزينية بإجمالي 1848 وحدة سكنية، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإشراف مديرية الإسكان وجميع الوحدات السكنية كاملة المرافق ( مياه شرب ـ صرف صحي ـ كهرباء).

2ـ الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالطود الجديدة وبناء عليه تم معاينة 20 عمارة إسكان قومي للشباب بالطود بإجمالي 400 وحدة سكنية، والتي بدأ تنفيذها في عام 2008 وتم استلامها نهائيا في نوفمبر 2019، وتم بدء تسليم هذه الوحدات للحاجزين، حيث تم تسليم قرابة 300 وحدة وجاري تسليم باقي الوحدات.

3ـ تم الانتهاء من إنشاء عدد 6 عمارات إسكان قومي للشباب بالقرنة بإجمالي 120 وحدة سكنية نصف تشطيب، وجاري التنسيق مع الحاجزين للبدء في التسليم.

4ـ تم الانتهاء من تطوير القاعات الفرعية وأعمال مكافحة الحريق بمركز المؤتمرات بمحافظة الأقصر.

5ـ تم الانتهاء من استكمال إنشاء السجل المدني بمدينة إسنا.

6ـ تم الانتهاء من رفع كفاءة مجمع المصالح بالطود.

7ـ تم الانتهاء من تطوير المراكز التكنولوجية بمراكز (إسنا وأرمنت والقرنة) بمحافظة الأقصر.

8ـ تم الانتهاء من إنشاء مظلات البرطوم الخاصة بالإنقاذ النهري بالأقصر.

9ـ تم الانتهاء من لجنة التسعير في القانون 17 لسنة 2019 والخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء.

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