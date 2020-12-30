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مصر

«حماية المستهلك» يضبط مصنعا يقلد علامة شهيرة لأدوات كهربائية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة القليوبية بالتعاون مع إدارة التحريات بالقاهرة عن ضبط مصنع أسلاك وخراطيم كهربائية يقلد علامة تجارية شهيرة بمدينه باسوس مركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

وأضاف حسام الدين، أنه في ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس صحتهم وسلامتهم، شن الجهاز حملة على أحد مصانع الخراطيم والأسلاك الكهربائية يقوم بتقليد علامة تجارية شهيرة بدون ترخيص أسفرت عن ضبط: 2250 كجم شيكارة بلاستيك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات و2000 ملصق مدون عليهم علامة تجارية شهيرة و10800 متر خرطوم و104 آلاف متر سلك، 3800 علامة مائية مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد حسام الدين أن الجهاز يقف بالمرصاد ويتصدي لأي محاولة خداع أو غش المستهلكين أو الإضرار بسلامتهم وصحتهم انطلاقا من دوره الوطني الذي تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين وسيعمل دائما علي مواجهه كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين والحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتأكيدا على اهتمام الدولة بتوفير السلع والمنتجات لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي شئ يمس سلامة المواطنين عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي FACEBOOK والموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.

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