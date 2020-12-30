ترحيب عمالي بتخفيض أسعار الطاقة للمصانع الاستراتيجية

رحب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تخفيض أسعار الطاقة المستخدمة لتشغيل المصانع بالقطاعين العام والخاص من خلال ضخ استثمارات إضافية هدفها تطوير الصناعات الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار للعاملين وأسرهم.وأوضح الفقي، أن إجراءات تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية والغاز ستؤدي لتقليل تكلفة المنتج التي تصل إلى 48% من تكلفة إنتاج الطن الواحد لمصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية، مشيرا إلى أن خطة مصر للألومنيوم تضم مشروعين أحدهما لإنتاج جنوط السيارات لإنتاج 2 مليون جونط بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه، والمشروع الثاني يتمثل في إنشاء الخط السابع بشركة الألومنيوم لرفع إنتاج الشركة من 320 إلى 570 ألف طن سنويا بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه.وأضاف، أن انخفاض أسعار الطاقة لشركة السبائك الحديدية يضاعف من إنتاجها لتتمكن من الوفاء بإلتزاماتها المحلية والتصديرية وسينعكس انخفاض الطاقة على شركة النحاس المصرية لتطوير خمس مصانع لإنتاج 5400 طن سنويا بتكلفة 11 مليون جنيه.