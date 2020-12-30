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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السنغال: 139 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:14 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 139 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء - أنه تم إجراء 1379 فحصًا، حيث أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 18 ألفًا 945 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 402 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 105 حالات تعافي ليبلغ إجمالي المتعافين 17 ألفًا و201 حالة، كما أن هناك 1341 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات منها 41 حالة حرجة.

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