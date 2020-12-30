كاثمريني: تخوفات في تركيا من صفقات تسليح اليونان الجديدة

أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن هناك تخوفات في تركيا من صفقات الاسلحة الجديدة التي ابرمتها اليونان، وتابعت أن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي حذر فيها من زيادة شراء اليونان للطائرات والغواصات والسفن، عكست مدى قلق الحكومة التركية من القدرات الدفاعية الجديدة لليونان.وأضافت الصحيفة أنه في حال صدر هذا التصريح من الدول المعروف عنها الدفاع عن الصداقة والتعايش السلمي بين الشعبين، فسيكون الأمر مختلفًا تمامًا ويمكن تفسير البيان على أنه رغبة حقيقية لشخص يمقت الحرب، ولكن عندما تأتي مثل هذه الكلمات من وزير دفاع بلد متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في العديد من العمليات العسكرية والتي كثيرًا ما تعلن عزمها على دعم "حقوقها السيادية" المتصورة في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​، فإنها تشير إلى الإحباط وربما حتى القلق.وقالت "كاثمريني" إن احتمالية إتمام اليونان بنجاح لبرنامج مشتريات جيد التصميم من شأنها تغيير قواعد اللعبة، وتابعت أن القوة الجوية المكونة من 18 طائرة رافال حديثة و84 مقاتلة من طراز F-16 Vipers مطورة، بالإضافة إلى 38 طائرة أخرى من طراز F-16 و24 ميراج ليست بأي حال من الأحوال تطورًا دفاعيًا ضئيلًا، ومن ثم، عندما يقول أكار "لن تكون كافية" على الأرجح فهو منزعج من الاحتمال.واكدت الصحيفة أن وزير الدفاع التركي رأى أن حالة الاقتصاد اليوناني مروعة للغاية، لدرجة أن أي إنفاق دفاعي سيكلف المواطنين اليونانيين رواتبهم والطعام على طاولاتهم وملابسهم، ويأتي تعليقه في نفس الوقت الذي حذرت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، من حالة الاقتصاد التركي حيث يواجه العديد من المواطنين الجوع وحتى التفكير في الانتحار، بالاضافة الى التضخم وهبوط الليرة التركية، وكل ذلك قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، وبطبيعة الحال، فإن الشعب التركي غير راضٍ عن هذا الوضع، وينقلب المزيد منهم على الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما يفسر جزئيًا عدوان الأخير على جبهة السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة.