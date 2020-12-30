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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: تدمير مخبأين للإرهابيين وضبط 5 عناصر تدعمهم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بولاية جيجل (شمال شرق) وضبط وسائل اتصال وكمية كبيرة من المواد الغذائية والأدوية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية تضمن الحصيلة العملياتية للفترة من 23 – 29 ديسمبر الجاري إن هذا يضاف إلى عملية التمشيط بولاية جيجل التي سبق الإعلان عنها، والتي تم خلالها كشف وتدمير خمسة مخابئ للجماعات الإرهابية وضبط مبلغ 80 ألف يورو.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش ضبطت 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة (شمال شرق) وعنصر آخر بولاية تمنراست (جنوب)، بالإضافة إلى تدمير 4 قنابل بولاية بومرداس (شمال).

وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل والدرك الوطني أحبطت محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 152 شخصا من بينهم 14 مغربيا كانوا على متن قوارب بكل من ولايات عين تموشنت وتلمسان ومستغانم (شمال غرب) وبومرداس (شمال) وعنابة والطارف (شمال شرق)، فيما تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 19 مغربيا بكل من ولايات ورقلة (جنوب شرق) وتلمسان (شمال غرب) وبرج باجي مختار (جنوب) والأغواط (وسط) والنعامة (شمال غرب) وتبسة (شمال شرق).

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