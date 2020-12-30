تجمع لعمال وكادحين في مدن إيرانية تنديدًا بالأوضاع

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تجمع العمال والكادحين في مدن إيرانية مختلفة للمطالبة بحقوقهم.وأوضحت المعارضة الإيرانية في بيان، أن ذلك نتيجة لسياسات النهب التي يمارسها قادة نظام الملالي، وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يعيش العمال والكادحون الإيرانيون في أصعب الظروف، وحكومة روحاني لا تدعمهم على الإطلاق.وتشير التقارير الواردة من أنصار مجاهدي خلق داخل إيران، إلى استمرار الحركات الاحتجاجية العمالية في مختلف المدن.