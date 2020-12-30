وزيرا خارجية الجزائر وتونس يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم خلال اتصال هاتفي من نظيره التونسي عثمان الجرندي، العديد من المسائل المتعلقة بالعلاقات الخاصة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في ليبيا.وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء - إن الاتصال شكل فرصة لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا وكيفية الدفع بالعملية السياسية لتحقيق حل دائم يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته".