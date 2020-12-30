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القبلة

«البحوث الإسلامية»: الإسلام دعا لتحمل المسؤولية تجاه ذوي الاحتياجات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:11 م
الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد
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شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، في فعاليات المؤتمر الثاني للمؤسسة العلمية للعلوم التربوية والتكنولوجية والتربية الخاصة، والذي عقد افتراضيًا بعنوان "التكنولوجيا الرقمية كمدخل استراتيجي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال الأمين العام خلال كلمته، إن الإسلام اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا كبيرًا، حيث ورد في القرآن الكريم ذكر لعدد كثير من صوَر الإعاقة الشائعة في الناس، كما تناول صلى الله عليه وسلم شأن هذه الفئة في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، كما اهتمت أحكام الشريعة الإسلامية بالضعفاء، وذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا عظيمًا يرقى إلى أعظم درجات الاهتمام وأسماها، حيث حثّت النصوص الشرعية أبناء المجتمع على وجوب رعايتهم، والوقوف بجانبهم ليحيوا حياة كريمة.

و أضاف "عياد" أن صور الاهتمام تمثلت في تكريم الإسلام لهم ومواساتهم، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيام برعايتهم والاستجابة لهم، كما حرصت الشريعة الإسلامية على إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للقيام بدورهم في المجتمع، والدعوة إلى مشاركتهم في المجتمع، والنهي عن تقليل من شأنهم أو احتقارهم أو فعل ما يضرهم.

أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية دعت كل أفراد المجتمع لتحمّل المسؤولية المجتمعية تجاههم، كما قامت بتخفيف بعض الواجبات عنهم، ولم تفرق الشريعة الإسلامية في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بين المسلمين وغيرهم بل ساوت بين الجميع، والشواهد على ذلك كثيرة، حيث اعتنى خلفاء المسلمين بذوي الاحتياجات الخاصة سواء من المسلمين أم غيرهم، وأعانوهم، وحفظوا لهم حقوقهم.

وختم كلمته بالتأكيد على عناية الدين الإسلامي أشد العناية بذوي الاحتياجات الخاصة ووضعهم في مكانتهم اللائقة، وأتاح الفرصة لهم ليقوموا بدورهم في نشاطات الحياة والمشاركة في فعالياتها اليومية بكل ميادينها، وأن يندمجوا في مجتمعاتهم كبقية الأفراد والمواطنين.

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