غدًا.. آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر لتلقي طلبات التصالح حتى 31 ديسمبر الجاري.وأشار إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو الخميس 31 ديسمبر الجاري، وأنه لن يمد العمل بالقانون فترات أخرى، مشيرا إلى أن المدينة قدمت تيسيرات وتسهيلات كبيرة أمام المواطنين، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وطالب رئيس مدينة الأقصر المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين، لافتا إلى توجيهاته للمركز بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين «صباحية ومسائية» وحتى أيام العطلات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.وشدد "الشريف" على مسؤولي المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.