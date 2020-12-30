رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:42 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
إيمان ماهر
طباعة
تصدرت الفنانة يسرا اللوزي تريند جوجل، بعدما وصفتها أحد متابعيها بـ أم الطارشة، وتضامن المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع يسرا اللوزي.

تعليق يسرا اللوزي على واقعة التنمر على طفلتها

وردت يسرا اللوزي قائلة:" شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم.. ثانيا أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنئادمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وأضافت يسرا اللوزي: "البنت الصماء دي هي اللي الهمتني إني أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير ويسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس مايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

واختتمت: "فالبتالي الطفلة الصماء دي، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى، حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا".

تضامن الفنانين مع واقعة يسرا اللوزي

وكتبت إيمي سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام "أجمل وأحسن وأجدع أم فى الدنيا لوزى، بحبك.. وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم يا أشطر وأحن أم وأعز صديقة لقلبى".

بينما علقت نجلاء بدر:"أعظم وأجمل أم في الدنيا.. ربنا يحفظك.. ويحفظلك أولادك.. ويبعد عنك أولاد الحرام".

وعلقت الفنانة زينة:" عارفين يعني ايه ام !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف...عارفين يعني ايه طفل او طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب...عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل انه يعمل كده يعني انت لا شيطان ولا بني ادم انت حاجه مالهاش وصف !! انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لان اي مخلوق حتي الشيطان اشرف منك انت وامثالك مكانكم المجاري ولو ان المجاري فيها كائنات حيه اشرف منك...الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف امثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والانسانية".

وقالت انجي علاء:" ربنا يفرحك يا يسرا بحياتك و بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا ويعوضك تعبك انتي واي أم ولدت وتعبت وربت ويوقفلك ولاد الحلال اللي يتمنولك الخير ليكي ولبنتك ويساعدوكي ويبعد عنك الاشكال دي اللي لا تعرف دين ولا أخلاق اللي قلوبهم ميتة لحسن كتروا اوي اليومين دول".

وعلق أحد رواد تويتر:" احنا ازاى وصلنا للدرجة دى اننا نسخر من مرض وطفلة كمان يا اخى"، وقالت أخرى:" حقيقي مش قادره اقول غير ان ده شخص مشافش تربيه ولا اخلاق ولا انسانية".

بالنسبه ليسرا اللوزي فهي ام عظيمه لان ربنا اداها تجربة صعبة وهى ادها ومتحملاها ومتقبلاها من غير تذمر ربنا يخليلها بنتها وتشوفها أعظم انسانه ف الدنيا".

اقرأ أيضا

«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي
«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي
«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي
«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي
«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي
«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مفاجأة جديدة فى مذبحة شبرا الخيمة بالقليوبية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

«المصرية اللبنانية» تُحيي ذكرى «عبد القدوس» بإعادة طبع أعماله