«تصدرت التريند».. فنانون ورواد السوشيال ميديا يتضامنون مع يسرا اللوزي

تعليق يسرا اللوزي على واقعة التنمر على طفلتها

وردت يسرا اللوزي قائلة:" شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم.. ثانيا أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنئادمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".



وأضافت يسرا اللوزي: "البنت الصماء دي هي اللي الهمتني إني أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير ويسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس مايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".



واختتمت: "فالبتالي الطفلة الصماء دي، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى، حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا".





تضامن الفنانين مع واقعة يسرا اللوزي

وكتبت إيمي سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام "أجمل وأحسن وأجدع أم فى الدنيا لوزى، بحبك.. وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم يا أشطر وأحن أم وأعز صديقة لقلبى".



بينما علقت نجلاء بدر:"أعظم وأجمل أم في الدنيا.. ربنا يحفظك.. ويحفظلك أولادك.. ويبعد عنك أولاد الحرام".



وعلقت الفنانة زينة:" عارفين يعني ايه ام !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف...عارفين يعني ايه طفل او طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب...عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل انه يعمل كده يعني انت لا شيطان ولا بني ادم انت حاجه مالهاش وصف !! انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لان اي مخلوق حتي الشيطان اشرف منك انت وامثالك مكانكم المجاري ولو ان المجاري فيها كائنات حيه اشرف منك...الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف امثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والانسانية".



وقالت انجي علاء:" ربنا يفرحك يا يسرا بحياتك و بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا ويعوضك تعبك انتي واي أم ولدت وتعبت وربت ويوقفلك ولاد الحلال اللي يتمنولك الخير ليكي ولبنتك ويساعدوكي ويبعد عنك الاشكال دي اللي لا تعرف دين ولا أخلاق اللي قلوبهم ميتة لحسن كتروا اوي اليومين دول".



وعلق أحد رواد تويتر:" احنا ازاى وصلنا للدرجة دى اننا نسخر من مرض وطفلة كمان يا اخى"، وقالت أخرى:" حقيقي مش قادره اقول غير ان ده شخص مشافش تربيه ولا اخلاق ولا انسانية".