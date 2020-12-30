بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية 9 يناير

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، الموافقة على بدء إمتحانات نصف العام الدراسي يوم 9 يناير القادم.وأكد «قنصوة» أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ صحة وسلامة الطلاب وكافة منتسبي الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها المادية والبشرية وتم توفير جميع الاحتياجات الإضافية لتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية حتى تتم الامتحانات في جو صحي وأمن.وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية ستصدار دليلًا للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن كيفية التعامل والاستجابة الفورية من قبل القائمين على عملية الامتحانات، مشيرا إلى أن هذا الدليل يتضمن التعامل مع كافة المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه حال الإصابة بها.