السجن 5 سنوات لمتهم في «أحداث عنف الموسكي»

عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن 5 سنوات لمتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام؛ لاستعماله العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف قسم الموسكي».ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين مجموعة من التهم، منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكي والتعدي على موظف عام (نقيب شرطة) بنصل معدني، ومنعه من ممارسة عمله، في مطلع شهر يونيو من عام 2014.وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.