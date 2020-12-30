شيخ الأزهر يوجه رسالة دعم وتحية للطواقم الطبية

تأتي رسالة شيخ الأزهر في ظل ما يشهده العالم من زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وما يقدمه أعضاء الطواقم الطبية من جهود مضنية وتضحيات بشكل يومي، وتصدرهم للمشهد العالمي بحكم تواجدهم في خطوط الدفاع الأولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين.

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى الطواقم الطبية حول العالم، من خلال صفحاته الرسمية على موقعي "فيسبوك وتويتر" باللغتين العربية والإنجليزية.وكتب فضيلته على مواقع التواصل الاجتماعي "أحيي أبطالنا من الطواقم الطبية، أطباء وممرضين وموظفين وعمالًا، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا من فيروس كورونا، أشكرهم وأتقدم إليهم بخالص تقديري واحترامي على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية وأدعو الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء".