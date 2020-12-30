«شباب مستقبل وطن» ببنى سويف في جولة للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية

نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بقيادة الدكتور معاذ الشاهد أمين شباب المحافظة زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتضمنت جولة تفقدية للمشروعات القومية العملاقه بالعاصمة منها كاتدرائية ميلاد المسيح، الأكبر بالشرق الأوسط ومسجد الفتاح العليم والبرج الأيقونى الذي يعد ليكون أكبر ناطحة سحاب في أفريقيا بالإضافة إلى زيارة حي السفارات وحي الوزارات ومجلس النواب ومقر قياده الدولة الاستراتيجي.وتأتي الزيارة ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القياده السياسيه للتعريف بالعاصمة الادارية الجديدة وزياده وعي الشباب لرؤية مشروعات العاصمة العملاقة وما تم إنجازه من عمليات بناء وتطوير في هذا المشروع العملاق الذي يوفر آلاف فرص العمل للشباب والشركات المدنية، وتستهدف أمانة الشباب بالحزب تسليط الضوء على المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة للشباب وإبراز أهمية تلك المشروعات وانعكاسها علي مستقبلهم.