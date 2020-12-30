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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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انطلاق الاختبارات الإلكترونية لكليتى الهندسة والصيدلة بجامعة القناة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:04 م
الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى
مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه فى إطار تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بكليات الجامعة وخاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، يتم خلال هذا الاسبوع إجراء الاختبارات الإلكترونية البنائية لكليات التربية والصيدلة والآداب والعلوم الإنسانية والطب والهندسة تمهيدا لتعميمها بكافة الكليات مع امتحانات الفصل الدراسي الثانى.

وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لإجراءات دخول الطلاب بأمان إلى أماكنهم واتباعهم التعليمات الخاصة بإدخال بياناتهم وأداء الاختبار بالشكل الصحيح والتشدد على الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.

وأشارت الدكتورة غادة حداد منسق عام الإختبارات الإلكترونية بالجامعة أن 306 طلاب وطالبات من كليتي الهندسة والصيدلة يؤدون الاختبارات اليوم على فترتين وسط.

ومن جانبه قال الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، أن الاختبارات تعقد للمستوى الثالث مادة كباري معدنية ويؤديها 146 طالبا وطالبة.

كما أفاد الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة، بأن طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 160 طالب وطالبة يؤدون اليوم اختبارات مادة تحليل آلى فى تمام الساعة الثانية عشر.

تأتى الإختبارات الإلكترونية ضمن خطة مشروع القياس والتقويم بجامعة القناة بإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرؤوف مصطفي المدير التنفيذي للمركز.

جدير بالذكر أن الاختبارات مستمره حتى غدا الخميس الموافق ٣١ ديسمبر حيث يؤدى 260 طالب وطالبة بالفرقة الأولى كلية الطب الإختبارات فى تمام الساعة الحادية عشر.

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