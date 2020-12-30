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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن المؤبد لـ3 متهمين في «خلية الشرابية»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:11 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشرابية».

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبدالرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عمدًا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

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