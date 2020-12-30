«ياسين» رئيسًا لشعبة أصحاب المقالى بغرفة القاهرة

عقدت الجمعية العمومية لشعبة أصحاب المقالى وتجار المسليات بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات ترأسها اللواء صلاح العبد أمين الصندوق، اليوم الأربعاء، لإعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة 2020.2024واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارتها بالتزكية، وجاء طارق سيد ياسين رئيسًا للشعبة، حسني حسن عيسي ومحمد حامد عبدالله نائبين، عبد الرحيم علي خليفة سكرتيرًا، اللواء صلاح العبد رئيسًا شرفيًا للشعبة.وطالب اللواء صلاح العبد مجلس إدارة الشعبة بضرورة العمل من خلال خطة واستراتيجية واضحة الأهداف لخدمة هذا القطاع ورفعها إلى رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي توضح أسلوب العمل وسبل التطوير والتنمية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة تساند كافة الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة من أجل التوسع في الأنشطة ودخول أنشطة جديدة مجال العمل لتوفير مزيدًا من فرص العمل للشباب ودعم اقتصادنا القومي ومساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية في مختلف المجالات.