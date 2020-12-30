رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ياسين» رئيسًا لشعبة أصحاب المقالى بغرفة القاهرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:02 م
غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية
دعاء أبو العزم
طباعة
عقدت الجمعية العمومية لشعبة أصحاب المقالى وتجار المسليات بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات ترأسها اللواء صلاح العبد أمين الصندوق، اليوم الأربعاء، لإعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة 2020.2024

واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارتها بالتزكية، وجاء طارق سيد ياسين رئيسًا للشعبة، حسني حسن عيسي ومحمد حامد عبدالله نائبين، عبد الرحيم علي خليفة سكرتيرًا، اللواء صلاح العبد رئيسًا شرفيًا للشعبة.

وطالب اللواء صلاح العبد مجلس إدارة الشعبة بضرورة العمل من خلال خطة واستراتيجية واضحة الأهداف لخدمة هذا القطاع ورفعها إلى رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي توضح أسلوب العمل وسبل التطوير والتنمية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة تساند كافة الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة من أجل التوسع في الأنشطة ودخول أنشطة جديدة مجال العمل لتوفير مزيدًا من فرص العمل للشباب ودعم اقتصادنا القومي ومساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية في مختلف المجالات.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

«المصرية اللبنانية» تُحيي ذكرى «عبد القدوس» بإعادة طبع أعماله