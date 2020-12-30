رئيس الوزراء اليمني: هجوم مطار عدن جزء من الحرب على الدولة اليمنية

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إن «العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، جزء من الحرب، التي تشن على الدولة اليمنية».وأضاف «عبدالملك»، في تصريحات له بعد الانفجار عبر فضائية «سكاي نيوز»: «سنمارس عملنا رغم التحديات ولن نتراجع»، وفقا لفضائية سكا ى نيوز عربية.وأكد: أن «الهجوم الإرهابي لن يزيدنا إلا إصرارًا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار».