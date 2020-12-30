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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لوظيفة نائب رئيس الحسينية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:00 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مركز ومدينه الحسينية، والبالغ عددهم 13 متقدما، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظيفة بما يساعد في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرض بالإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

حضر الاختبارات سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور محمد عبده مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام.

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