الصحة: التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 600 ألف وفاة مبكرة سنويًا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مخاطر تعرض غير المدخنين لدخان التبغ "التدخين السلبى"، لافتة إلى أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلًا من المدخن وغير المدخن لإضراره.وأكدت أن الدخان السلبى يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.وأشارت إلى أن التدخين يتسبب فى وقوع 600 ألف وفاة مبكرة سنويًا من غير المدخنين من الرجال والنساء والأطفال.وأضافت أن دخان التبغ يحتوى على أكثر من 4 آلاف مادة كيميائية معروفة منهم 40 مادة تسبب السرطان.