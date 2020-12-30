مصادر أمنية: استهداف مطار عدن من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين

قالت مصادر أمنية لـ«سكاي نيوز»، إنه تم استهداف مطار عدن بصاروخين أُطلقا من منطقة الجند في تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين.وسقط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجارات في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائه