قنصل أمريكا في عهد الخديو إسماعيل: القاهرة أفضل من عواصم أوروبية

وصف القاهرة وحياة مجتمعها٬ سجلتها مشاهدات الرحالة والأدباء والفنانيين الأوروبيين٬ أيضا الوثائق الرسمية٬ التي كان الدبلوماسيين الأجانب يرسلون بها إلي حكوماتهم.ويشير المؤرخ عرفه عبده علي٬ في كتابه "القاهرة في عصر إسماعيل"٬ إلي أن هذه الوثائق الأجنبية تعد مرجعا من الطراز الأول٬ تكشف النقاب عن جوانب مهمة في تاريخ مصر الحديث، منها تقرير قنصل الولايات المتحدة في مصر إلي وزارة خارجيته٬ المؤرخ بتاريخ 9 نوفمبر 1872 وجاء فيه: رأي إسماعيل ما يترتب علي الفوائد من إنشاء مركز دائم لحكومته٬ تلتف حوله مختلف الوزارات٬ فقرر ألا يجعل القاهرة عاصمة ملكه فحسب٬ بل يجعلها عاصمة تليق بمصر٬ لذلك أنفق أموالا كثيرة٬ وبدأ الجهود في همة قلما يتحلي بها أمير شرقي٬ عكف علي العمل في الخمس سنوات الأخيرة لتجميل المدينة٬ التي يمكن تفضيلها اليوم علي عدة عواصم أوروبية.وفي تقرير آخر له بتاريخ 15 سبتمبر 1873 قال بيردسلي: بلغ التجميل والتغيير في القاهرة منذ بضع سنوات٬ مدي يصعب علي الأجنبي تقدير طبيعته ومداه حق التقدير٬ سكان القاهرة نصف مليون نسمة٬ وهي بالقرب من المقطم علي مسيرة ميل ونصف الميل من النيل٬ ومنذ ست سنوات لم يكن الحيز الواقع بين القاهرة والنيل وبولاق إلا أرضا واسعة منخفضة٬ تغمرها مياه الفيضان٬ ولا يزرع منها غير مساحات ضئيلة عند انحسار المياه٬ وهذا الحيز٬ هو اليوم الحي الجديد الجميل الذي يسمي حي الإسماعيلية٬ تكريما لسمو الخديوي٬ وقد ردم علي ارتفاع يتراوح بين ستة وثمانية أقدام بالأتربة التي جلبت من أنحاء المدينة٬ وقد تم تخطيط طرق جديدة واسعة لسير العربات٬ تحف بها الأشجار٬ ومنحت الأرض بالمجان لمن يتعهد بأن يقيم عليها بناء معين الرسم. وهكذا أنشأت مدينة جديدة تماما تتألف من أبنية رائعة تمتد من المدينة القديمة إلي ضفاف النيل٬ فكأنها نشأت بفعل السحر.ويتابع بيرد سلي في تقريره: كانت البقعة الشاسعة المعروفة باسم الأزبكية٬ تقوم علي جوانبها مجموعات من الدور الأوروبية٬ يتألف منها الحي الإفرنجي٬ لم تكن هذه البقعة أيام الفيضان٬ إلا بحيرة واسعة فإذا انحسر الماء أصبحت مأوي للكلاب٬ ومسرحا للجنايات ومجتمعا للسوقة٬ وقد استحاليت اليوم إلي حديقة عمومية رائعة الجمال٬ ذات ممرات رملية وطرق ظليلة ومروج خضراء٬ ومما يأخذ بالألباب بحيرة صناعية هي آية في الجمال٬ وتحف بالحديقة أبنية لطيفة المنظر منسقة علي طراز واحد.في داخل المدينة خطت طرق جديدة متسعة٬ وتوفر سبل المواصلات وتجلب الهواء والنور إلي أحياء تزدحم بالسكان٬ وتوفر ماكينات الماء العذب لأحياء المدينة بأسرها٬ مقابل مساهمة بسيطة في النفقات اللازمة وهناك مصنع للغاز يورد ستة آلاف متر مكعب في اليوم٬ ينير الطرقات والميادين العامة.والطرق الجديدة مرصوفة جميعها رصفا متقنا٬ ومحفوفة بالأفاريز وبها مجار٬ كما أنشئ شمال المدينة حي جديد اسمه الفجالة٬ وفي الشمال الشرقي تم تخطيط حي جديد آخر٬ يجري العمل لردم الحفر وتعبيد الأرض٬ وقد تراكمت عليها أكوام من الأتربة نقلت إليها من أطراف المدينة٬ علي مر الأحقاب٬ ويخترق هذين الحيين طريق واسع يوصل إلي موقع هليوبوليس القديم وإلي العباسية علي طرف الصحراء٬ حيث أقيمت المدارس الحربية.كذلك أنشئ طريق جميل جدا للعربات ينتهي إلي الأهرامات٬ ويجتاز الجسرين الجديدين في الجزيرة٬ ويجري العمل علي تحويل هذه الجزيرة إلي حديقة عامة غناء وحديقة أخري للحيوانات٬ وسيقام فيها أيضا المتحف المزمع إنشاؤه قريبا٬ وكذلك شرع في إنشاء حديقة شاسعة شرق الجزيرة.وقد شيد الخديوي مسرحا ضخما للأوبرا الإيطالية وآخر أصغر منه للكوميديا الفرنسية٬ وأقيمت حنفيات عامة وبعض المساجد والعديد من القصور٬ وفي جميع المجالات نشاهد دلائل النشاط والتحديث٬ التي تذكرنا بمدنية الغرب أكثر مما تذكرنا بتقاليد الشرق.