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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستثمرو بلبيس: لدينا خطط جديدة لزيادة الاستثمارات خلال 2021

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:54 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية تمتلك العديد من العوامل الطبيعية والبشرية من عمالة مدربة والتي تؤهلها لتكون من أكبر المدن الصناعية في مصر.

وأضاف الغزالي لـ"الدستور"، أن مستثمرو المنطقة لديهم خطة جديدة لزيادة استثماراتهم خلال عام 2021، مؤكدًا أن منتصف عام 2020 شهد حالة من الركود في تدشين الاستثمارات وقلة في حجم الإنتاج بسبب التداعيات الاقتصادية والصحية الناتجة عن فيروس كورونا.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية تمتلك أكبر 4 مناطق صناعية في مصر وهم العاشر من رمضان، منطقة بلبيس الصناعية، منطقة بساتين الإسماعيلية، ومدينة الصالحية.

وأشاد الغزالي بدور الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مصر حققت معدل نمو مرتفع بالرغم من أزمة كورونا وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.

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