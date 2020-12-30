نائب محافظ القاهرة يزور مستشفى الإصلاح الإسلامي بروض الفرج

زار صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى روض الفرج، مستشفى الإصلاح الإسلامي بشارع جزيرة بدران بحى روض الفرج، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين والتأكد من حضور الأطقم الطبية بكامل طاقتها، وأكد على اتخاذ كافة الرعاية الصحية للمرضى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى روض الفرج بتفقد مكتب بريد جزيرة بدران بحى روض الفرج لمتابعة سير انتظام العمل، وأكد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وواصل نائب محافط القاهرة جولته بحضور رئيس الحي والمتابعة الميدانية بالمرور على المخابز بشارع جزيرة بدران بحى روض الفرج لمتابعة سير انتظام العمل بالمخابز والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.