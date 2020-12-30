محافظ بني سويف: 122 ألفًا إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى أمس، قد وصل إلى 122 ألفا و35 طلبًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد 31 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات غدا الخميس، وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات أخرى، لافتا إلى أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المقدم بشأنها طلبات تصالحوطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.وشدد محافظ بنى سويف على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.