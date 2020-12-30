المؤبد للمتهمين بتصنيع المواد المخدرة في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه لكلا منهما ومصادرة المضبوطات بتهمة تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بكميات كبيرة بقصد الترويج والإتجار.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمة تصنيع جوهرا مخدرا (الأستروكس) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكذا تصنيع عقارا مخدرا (الكيتامين) الذي يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني (خنجر - مقص).وترجع الواقعة إلى تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أسفرت عن قيام المتهمين بتصنيع المواد المخدرة واتخاذ مسكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة للتصنيع والترويج على التجار، وبعد التأكد من صحة التحريات تم استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهما ومسكنهما وضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرةونفاذا لإذن النيابة وبالانتقال لمكان تواجدهما تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أكياس حوت أجزاء نباتية لجوهر الاستروكس وزنت255 جراما وتسعون سنتيجرام، ومسحوق بكيس بلاستيكي لجوهر الأستروكس المخدر وزن ثلاثمائة وإثنان وثلاثون جراما وثمانية وتسعون سنتيجرام، وزجاجة بها سائل لمادة (الكيتامين) المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، كما وجد مقص وميزان حساس والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة تحوي غسلتها على بقايا جوهر الاستروكس المخدر، ومبلغ ٣٥ ألف جنيه جزء من حصيلة بيع المواد المخدرة.وكانت النيابة العامة قد قامت بمعاينة المسكن محل الواقعة وعثرت النيابة على أرضية الصالة بالمسكن على آثار من نبات عشبي لجوهر الاستروكس، كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الأجزاء النباتية هي لجوهر الاستروكس المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وكذا المسحوق المعثور عليه بكيس بلاستيكي هو لجوهر الاستروكس المخدر وان الزجاجة بها سائل لمادة (الكيتامين) المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وأن الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة تحوي غسلتها على بقايا جوهر الاستروكس المخدر.