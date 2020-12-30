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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف تتصدى الدولة المصرية لشائعات الإخوان بشأن كورونا؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:50 م
الإخوان
الإخوان
ميرفت فهمي
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حرب أخرى تخوضها الدولة المصرية بجانب معركتها ضد فيروس كورونا، ألا وهي التصدي للشائعات، التي نطلقها الجماعة الإرهابية بشأن الجائحة الكورونا،ونشراكاذيب لزعزعة أمن واستقرار الشارع المصري.


وتستعرض الدستور الشائعات التي ترويجها جماعة الإخوان، وكيف أفشلت الدولة المصرية تلك المخططات.

تتصدر الشائعات التي حاول الإخوان ترويجها عدم قدرة الدولة على مواجهة فيروس كورونا، فقد استطاعت قوات الأمن القبض على عدد من المتهمين، من مروجى الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس "كورونا"، ووقوع وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، واستمرت وزارة الصحة في إصدار بيان يومي لها بأعداد المتوفين والمصابين جراء الفيروس.

وأطلقت الجماعة الإرهابية شائعة إصابة عدد من نزلاء السجون في مصر بفيروس «كوفيد- 19»، وادعت بعض المنظمات الموالية للتنظيم وجود إضراب داخل السجون، وهو ما كذبته المصادر الأمنية، واكدت خلوه تماما من الصحة.


ونشر التنظيم الإرهابي شائعة من خلال أحد مقدمى برنامج تبثه إحدى القنوات الفضائية الموالية له، وهي إصابة عدد من طلبة كلية الشرطة بفيروس كورونا، الأمر الذي نفته الأجهزة المعنية جملة وتفصيلًا، واصفة الشائعات بالمزاعم التى تأتى من شأنها زعزعة استقرار البلاد والتشكيك في قدراتها.


ولخلق أزمات في محافظات مصر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا، حاولت الجماعة الإرهابية تجميع السلع والمستلزمات الطبية من الأسواق لإحداث أزمة، وهو ما استطاعت قوات الامن كشفه وإفشال هذا المخطط.

ادعت الجماعة الإرهابية كذلك تعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، الأمر الذي نفاه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مؤكدا أن حركة الملاحة في القناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية.

وطالت ابواقا الإرهابية الإنجازات التى تتحقق في المشاريع القومية، إذ ادعت توقف الاعمال بهذه المشروعات نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وهو الأمر الذي نفاه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مضيفا في تقريره الأسبوعى حول رصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التنمية المحلية على أن العمل بكافة المشروعات القومية يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بمواقع المشروعات المختلفة.

الدكتورة ياسمين محمود أستاذ علم النفس أكدت أن أحد الأساليب الرئيسية التي تساعد على ترويج الشايعات، هو نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي دون التاكد من صحتها ومصدرها، وهو الامر الذي يسبب زعزعة استقرار المجتمع، وإثارة الفوضى والفزع بين فئاته، مؤكدة ضرورة استقاء المعلونات من مثادرها الرئيسية المضمونة، والتوخي جيدا قبل نشر أي خبر، لكي لا يتسبب ذلك في نتائج لا تحمد عقباها.

وعلى الجانب الآخر، أشادت "ياسمين" بجهود الدولة المصرية وطريقة تعاملها مع هذه الشائعات عن طريق خروج مسئولي الإعلام بالوزارات، وتكذيب تلك الشائعات بالدلائل والبراهين، كذلك استحداث جهات الرصد التي تعمل يوميا لرصد الشائعات وتحجيمها، ومركز المعلومات بمجلس الوزراء الذى يصدر تقرير دورى لوسائل الإعلام لمقاومة تلك الشائعات وتفنيدها.









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