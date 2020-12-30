محافظ قنا: استقبال 67 ألفا و335 طلب تصالح

أكد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أن المحافظة تلقت 67 ألف و335 طلب تصالح في ملف مخالفات البناء، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ ان بدأ التقديم لطلبات التصالح بقرار رئيس مجلس الوزراء.وأضاف محافظ قنا في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم توجيه مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بجميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة، موضحًا إلي أن جميع الملفات يجري فحصها ودراستها بعناية، من قبل المسئولين في الوحدات المحلية المختلفة.وأكد الداودي على استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة في استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وحتي انتهاء الموعد المحدد لاستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر الجاري، داعيا المواطنين الى الاسراع في تقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.