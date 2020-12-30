أبرز مشروعات القاهرة للمسارات والكباري خلال 2020 (حصاد)

محور النزهة - الميرغني – الخليفة المأمون

محور روكسي – رمسيس

أنهت محافظة القاهرة خلال عام 2020 عددا من مشروعات الطرق والكباري، ويستعرض "الدستور" في تقريره أبرز مشروعات تطوير والكباري بمحافظة القاهرة.يربط محور "النزهة - الميرغني – الخليفة المأمون" طريق الإسماعيلية جسر السويس مارًّا بميدان الحجاز، ثم شارع النزهة مارًّا بشارع الميرغني وصولًا إلى روكسي، ثم يستمر الطريق بعد ذلك إلى رمسيس أو جنوب القاهرة.يمتد المحور بطول ١٢ كم في اتجاهين، ويتكون من ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات مرورية. وقد تضمنت عملية تنفيذ هذا المحور تطوير شارع النزهة وإنشاء ٤ كباري وتوسعة كوبري، وذلك على النحو التالي:- تطوير شارع النزهة:بعرض ٤٩ م ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات مرورية.- إنشاء كوبري ميدان الحجاز:يبلغ طوله ٥٠٠ م، وعرضه ٢٦ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.- إنشاء كوبري الجلاءيبلغ طوله ٨٠٠ م، وارتفاعه ١٦ م وعرضه ٢٦ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.- إنشاء كوبري السبع عمارات:يبلغ طوله ٥٧٥ م وعرضه ٢٦ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.إنشاء كوبري العروبة: يبلغ طوله ٥٩٠ م وعرضه ٢١ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.- توسعة كوبري الميرغني: تم توسيع الكوبري في اتجاهين ليصبح ٣ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين، ويبلغ طوله ٦٥٠م وعرضه ٢٦ م.أحد أهم الإنجازات التي شهدتها العاصمة خلال شهر يونيو 2020، تشتمل أعمال تنفيذ محور روكسي - رمسيس على أعمال إنشاء وتطوير للطرق والشوارع التي تقع في مساره، وذلك على النحو التالي:- إنشاء طريق كوبري القبة - رمسيس:يمتد الطريق بطول ٤ كم وعرض ١٥ م، ويتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية، فقد تم استغلال مسار المترو القديم (روكسي – رمسيس)، وذلك بعمل طبقة إحلال ٢٠٠ ألف م٣ لمعالجة المياه الجوفية، وذلك بارتفاع ٧ م، حيث كان يتم استخراج المياه الجوفية بمعدل ١٥ إلى ٢٥ ألف م٣ اليوم، كما تم عمل تصميمات خطوط أنابيب مياه بطول ٢ كم، وهي عبارة عن مسورتين ملفوفتين بطبقة جيكو استايل لاستيعاب ٣٥ ألف م٣ من المياه الجوفية، ويتم تجميع المياه في بيارة بسعة ٣٠٠ م٣ مياه مزوده بغرفة تحكم وطرمبات مياه.- تطوير ميدان ابن سندر: تم تطوير الميدان بطول ٦٠٠ م وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٤ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين.- تطوير شارع الخليفة المأمون:تم تطوير الشارع بطول ٤ كم وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات.- تطوير شارع السيل:تم تطوير الشارع بطول ٥٠٠ م وعرض ٣٠ م، يمتد في اتجاه واحد يتكون من ٧ حارات مرورية بدلًا من ٣ حارات مرورية.- رفع كفاءة شارع المقريزي:تم تطوير الشارع بطول ٨٠٠ م وعرض ٤٥ م، ويمتد في اتجاهين يضم كل اتجاه ٥ حارات مرورية بدلًا من اتجاهين.