كاشف حرارة وغرفة عزل وتعقيم يومي بكل مدرسة أثناء امتحانات التيرم الأول

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جاري تزويد مدارس المحافظة بكواشف للحرارة، لقياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل بدء اللجان الامتحانية.وشدد عطية، في تصريح خاص للدستور، على أنه سيتم وجود غرفة عزل صحي بكل مدرسة، تحسبا لاكتشاف ارتفاع درجة حرارة أي طالب أثناء تواجده داخل المدرسة.وأكد مدير المديرية، أنه سيتم تعقيم كافة المدارس قبل عقد اللجان وبعد الانتهاء منها.وشدد عطية، على أنه تم التشديد على جميع المدارس، بعقد اللجان الامتحانية بـ 14 طالب في كل لجنة فقد، نظرًا لتطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب حفاظًا على صحتهم من فيروس كورونا المستجد.كما كشف مدير المديرية، أنه ترك وضع الجداول الامتحانية، وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، نظرا للكثافة الطلابية بكل مدرسة وتطبيق التباعد الاجتماعي بكل لجنة، وتابع أن المديرية حددت مواعيد البدء والانتهاء من الامتحانات فقط، بالإضافة إلى جدول الشهادة الإعدادية.جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق في يناير المقبل وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة.