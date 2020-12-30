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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديس فيلكس الأول

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:01 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس فيلكس الأول، بابا روما.

وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد البابا فيلكس من أبوين مسيحيين في روما سنة 210م، وتدرج في الرتب الكهنوتية، فرسمه إسطاثيوس بابا روما شماسا، ورسمه البابا يسطس كاهنًا، وعندما توفى البابا ديوناسيوس بابا روما، اختير هذا الكاهن لبطريركية روما، يوم 5 يناير 269م.

وأضاف: «ولما ملك أوريليانوس قيصر أثار الاضطهاد على المؤمنين بالمسيح وعذبهم بعذابات أليمة، واستشهد على يده كثيرون منهم، وإذ لحق البابا فيلكس منه شدائد عظيمة وضيق كثير حيث ألقاه في السجن، فمات الملك في السنة الثانية من ملكه، ملك دقلديانوس، واضطهد هو أيضًا المسيحيين، وبدا في تعذيبهم، صلى هذا الأب إلى الله إلا يريه عذاب أحد من المسيحيين، فرحل داخل السجن في أول سنة من ملك دقلديانوس، يوم 30 ديسمبر عام 274م، بعدما جلس على الكرسي الرسولي خمس سنوات ونصف، تاركًا أقوالًا ومصنفات كثيرة فى العقائد والتعليم والوعظ».

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