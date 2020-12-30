الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديس فيلكس الأول

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديس فيلكس الأول
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:01 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس فيلكس الأول، بابا روما.
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد البابا فيلكس من أبوين مسيحيين في روما سنة 210م، وتدرج في الرتب الكهنوتية، فرسمه إسطاثيوس بابا روما شماسا، ورسمه البابا يسطس كاهنًا، وعندما توفى البابا ديوناسيوس بابا روما، اختير هذا الكاهن لبطريركية روما، يوم 5 يناير 269م.
وأضاف: «ولما ملك أوريليانوس قيصر أثار الاضطهاد على المؤمنين بالمسيح وعذبهم بعذابات أليمة، واستشهد على يده كثيرون منهم، وإذ لحق البابا فيلكس منه شدائد عظيمة وضيق كثير حيث ألقاه في السجن، فمات الملك في السنة الثانية من ملكه، ملك دقلديانوس، واضطهد هو أيضًا المسيحيين، وبدا في تعذيبهم، صلى هذا الأب إلى الله إلا يريه عذاب أحد من المسيحيين، فرحل داخل السجن في أول سنة من ملك دقلديانوس، يوم 30 ديسمبر عام 274م، بعدما جلس على الكرسي الرسولي خمس سنوات ونصف، تاركًا أقوالًا ومصنفات كثيرة فى العقائد والتعليم والوعظ».
وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد البابا فيلكس من أبوين مسيحيين في روما سنة 210م، وتدرج في الرتب الكهنوتية، فرسمه إسطاثيوس بابا روما شماسا، ورسمه البابا يسطس كاهنًا، وعندما توفى البابا ديوناسيوس بابا روما، اختير هذا الكاهن لبطريركية روما، يوم 5 يناير 269م.
وأضاف: «ولما ملك أوريليانوس قيصر أثار الاضطهاد على المؤمنين بالمسيح وعذبهم بعذابات أليمة، واستشهد على يده كثيرون منهم، وإذ لحق البابا فيلكس منه شدائد عظيمة وضيق كثير حيث ألقاه في السجن، فمات الملك في السنة الثانية من ملكه، ملك دقلديانوس، واضطهد هو أيضًا المسيحيين، وبدا في تعذيبهم، صلى هذا الأب إلى الله إلا يريه عذاب أحد من المسيحيين، فرحل داخل السجن في أول سنة من ملك دقلديانوس، يوم 30 ديسمبر عام 274م، بعدما جلس على الكرسي الرسولي خمس سنوات ونصف، تاركًا أقوالًا ومصنفات كثيرة فى العقائد والتعليم والوعظ».