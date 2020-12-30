15 ألف كمامة طبية هدية للصحفيين من جامعة دمنهور

تسلم الكاتب الصحفى خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، 15 ألف كمامة طبية هدية للصحفيين من الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور.يأتي ذلك تقديرًا من الجامعة لدور الصحفيين المهم في مواجهة جائحة كورونا.وقال «ميري» إنه سيتم توزيع الكمامات للزملاء من مقر النقابة بواقع 10 كمامات لكل زميل بداية من غدٍ الخميس.