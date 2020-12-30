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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مشروعات محافظة القاهرة للكباري في 2020 (حصاد)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:40 م
مشروعات محافظة القاهرة
مشروعات محافظة القاهرة للكباري
مصطفى عبدالله
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أنتهت محافظة القاهرة خلال عام 2020 من عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها الكباري والمحاور العامة لتيسير الحركة المرورية ولفتح طرق جديدة، ويستعرض "الدستور" في تقريره مشروعات للكباري، تم الانتهاء منها خلال عام 2020.

تم خلال شهر يونيو تطوير محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول ٢١ كم، وقد تضمنت عملية تنفيذ المحور تطوير طريق الأتوستراد وإنشاء ٥ كباري جديدة، وذلك على النحو التالي:

- تطوير طريق الأتوستراد: بعرض ٥٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٧ حارات مرورية بدلًا من ٤ حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع يوسف عباس:
بطول ٣٧٠ م وعرض ١٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات:
بطول ٣٧٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع عباس العقاد:
يتكون من ٣ حارة مرورية لكل اتجاه.

- تطوير طريق القاهرة السويس:
تم إنشاء مطالع لكوبري المشير أبو غزالة (لوب بطول ٣٦٠ م وعرض ١٠ م + رامب بطول ٣٨٠ م وعرض ١٥ م).

- إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة:
يتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية بطول ٥٦٠ م وعرض ١٣،٥ م.

- إنشاء كوبري جوزيف تيتو:يتكون من حارتين مروريتين لكل اتجاه، بطول ٤٢٠ م وعرض ٢٢ م.

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